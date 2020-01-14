Sultanlar’a müthiş karşılama

Tarih yazan Kadın Voleybol Milli Takımı, dün yurda döndü. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gitme hakkı kazanan ay-yıldızlılar, İstanbul'da müthiş karşılandı. Basın ordusunun karşıladığı Filenin Sultanları, 'şampiyon' tezahüratları eşliğinde İstanbul'a adım attı. Bu arada milliler, 2012'den sonra tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılacak.