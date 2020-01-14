Sultanlar’a müthiş karşılama
Tarih yazan Kadın Voleybol Milli Takımı, dün yurda döndü. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gitme hakkı kazanan ay-yıldızlılar, İstanbul'da müthiş karşılandı.
Tarih yazan Kadın Voleybol Milli Takımı, dün yurda döndü. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gitme hakkı kazanan ay-yıldızlılar, İstanbul'da müthiş karşılandı. Basın ordusunun karşıladığı Filenin Sultanları, 'şampiyon' tezahüratları eşliğinde İstanbul'a adım attı. Bu arada milliler, 2012'den sonra tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılacak.
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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