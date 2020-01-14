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14 Ocak 2020, Salı
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Sultanlar’a müthiş karşılama

Sultanlar’a müthiş karşılama

Tarih yazan , dün yurda döndü. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gitme hakkı kazanan ay-yıldızlılar, 'da müthiş karşılandı.

Tarih yazan , dün yurda döndü. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gitme hakkı kazanan ay-yıldızlılar, 'da müthiş karşılandı. Basın ordusunun karşıladığı Filenin Sultanları, 'şampiyon' tezahüratları eşliğinde İstanbul'a adım attı. Bu arada milliler, 2012'den sonra tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılacak.

  1. 14.1.2020
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