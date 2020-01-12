Türkiye - Almanya | CANLI
Hollanda'da devam eden 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri yarı finalinde Polonya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösteren A Milli Voleybol Takımımız, grupta 3-1 mağlup olduğu Almanya ile final maçına çıkıyor. Karşılaşmanın skorunu haberimizden anbean takip edebilirsiniz.
2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son olarak yarı finalde karşılaştığı ve büyük heyecana sahne olan mücadelede Polonya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.
Finaldeki rakibimiz ise grupta 3-1 mağlup olduğumuz Almanya... Son Avrupa ikincisi Filenin Sultanları, hem Almanya'dan rövanşı hem de Olimpiyat vizesini almak için mücadele ediyor.
CANLI SKOR
TÜRKİYE - ALMANYA
2. SET SONUCU: 25-19
1. SET SONUCU: 25-17
TÜRKİYE - ALMANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA ?
TSİ 19.30'da başlayan Türkiye - Almanya mücadelesi, Kanal D ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Ay-yıldızlı ekip maçı kazanması halinde Tokyo biletini cebine koyacak.
- 12.01.2020
- Güncelleme: 12.01.2020 20:19
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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