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12 Ocak 2020, Pazar
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Türkiye - Almanya | CANLI

'da devam eden 2020 CEV Kıta Elemeleri yarı finalinde Polonya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösteren A Milli Voleybol Takımımız, grupta 3-1 mağlup olduğu ile final maçına çıkıyor. Karşılaşmanın skorunu haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

2020 CEV Elemeleri'nde yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son olarak yarı finalde karşılaştığı ve büyük heyecana sahne olan mücadelede Polonya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Finaldeki rakibimiz ise grupta 3-1 mağlup olduğumuz ... Son Avrupa ikincisi , hem Almanya'dan rövanşı hem de Olimpiyat vizesini almak için mücadele ediyor.

CANLI SKOR

TÜRKİYE - ALMANYA

2. SET SONUCU: 25-19

1. SET SONUCU: 25-17

TÜRKİYE - ALMANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA ?

TSİ 19.30'da başlayan Türkiye - Almanya mücadelesi, Kanal D ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Ay-yıldızlı ekip maçı kazanması halinde Tokyo biletini cebine koyacak.

  1. 12.01.2020
  2. Güncelleme: 12.01.2020 20:19
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