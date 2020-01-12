Türkiye - Almanya | CANLI

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son olarak yarı finalde karşılaştığı ve büyük heyecana sahne olan mücadelede Polonya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Finaldeki rakibimiz ise grupta 3-1 mağlup olduğumuz Almanya... Son Avrupa ikincisi Filenin Sultanları, hem Almanya'dan rövanşı hem de Olimpiyat vizesini almak için mücadele ediyor.

CANLI SKOR

TÜRKİYE - ALMANYA

2. SET SONUCU: 25-19



1. SET SONUCU: 25-17

TÜRKİYE - ALMANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA ?

TSİ 19.30'da başlayan Türkiye - Almanya mücadelesi, Kanal D ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Ay-yıldızlı ekip maçı kazanması halinde Tokyo biletini cebine koyacak.