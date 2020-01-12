Laura Bolu'da
Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Bolu Belediyespor, kadrosunu önemli bir takviye yaptı. Gürcistanlı smaçör Laura Simoniia, ikinci yarıda Bolu ekibinin formasını terletecek. 22 yaşındaki Laura, son olarak Romanya'da oynamıştı.
Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Bolu Belediyespor, kadrosunu önemli bir takviye yaptı. Gürcistanlı smaçör Laura Simoniia, ikinci yarıda Bolu ekibinin formasını terletecek. 22 yaşındaki Laura, son olarak Romanya'da oynamıştı.
- 12.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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