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12 Ocak 2020, Pazar
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Laura 'da

Laura Bolu'da

Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Belediyespor, kadrosunu önemli bir takviye yaptı. Gürcistanlı smaçör Laura Simoniia, ikinci yarıda Bolu ekibinin formasını terletecek. 22 yaşındaki Laura, son olarak Romanya'da oynamıştı.

Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Belediyespor, kadrosunu önemli bir takviye yaptı. Gürcistanlı smaçör Laura Simoniia, ikinci yarıda Bolu ekibinin formasını terletecek. 22 yaşındaki Laura, son olarak Romanya'da oynamıştı.

  1. 12.1.2020
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