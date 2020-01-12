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12 Ocak 2020, Pazar
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Gençler 2’de 2 yaptı

Gençler 2’de 2 yaptı

U , 2020 1. tur ikinci maçında ev sahibi 'ı 3-1 yendi. 40 dakika süren mücadelenin setlerini 25-19, 18-25, 25-20 ve 25-21 aldık. Grupta liderliğe yükselen , bugün saat 16.00'da Romanya'yı da yenerse doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

U , 2020 1. tur ikinci maçında evsahibi 'ı 3-1 yendi. 40 dakika süren mücadelenin setlerini 25-19, 18-25, 25-20 ve 25-21 aldık. Grupta liderliğe yükselen , bugün saat 16.00'da Romanya'yı da yenerse doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

  1. 12.1.2020
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