Gençler 2’de 2 yaptı
U 18 Erkek Milli Voleybol Takımı, 2020 CEV Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri 1. tur ikinci maçında ev sahibi Bulgaristan'ı 3-1 yendi. 40 dakika süren mücadelenin setlerini 25-19, 18-25, 25-20 ve 25-21 aldık. Grupta liderliğe yükselen Genç Efeler, bugün saat 16.00'da Romanya'yı da yenerse doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılacak.
U 18 Erkek Milli Voleybol Takımı, 2020 CEV Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri 1. tur ikinci maçında evsahibi Bulgaristan'ı 3-1 yendi. 40 dakika süren mücadelenin setlerini 25-19, 18-25, 25-20 ve 25-21 aldık. Grupta liderliğe yükselen Genç Efeler, bugün saat 16.00'da Romanya'yı da yenerse doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılacak.
- 12.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Gençler 2’de 2 yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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