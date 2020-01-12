Galatasaray koltuğu sahiplendi

Bütün amaçlarının ligi birinci bitirmek olduğunu belirten Özbey, "Yıllardan beri özlemiş olduğu yerde birinci olmak istiyoruz. Onun için yapıyoruz bütün çalışmaları. Gerekirse yönetimimizle konuşup bir oyuncu konusunda yardım isteyeceğiz. Sıcak bakarsa böyle bir değişikliğe gideceğiz. 6 set vermişiz, lideriz. Yıllardan beri olmayan bir şey. Bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.