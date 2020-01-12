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12 Ocak 2020, Pazar
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koltuğu sahiplendi

Galatasaray koltuğu sahiplendi

 HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin baş antrenörü Nedim , camianın özlediği başarıya kavuşacaklarını söyledi.

Bütün amaçlarının ligi birinci bitirmek olduğunu belirten , " beri özlemiş olduğu yerde birinci olmak istiyoruz. Onun için yapıyoruz bütün çalışmaları. Gerekirse yönetimimizle konuşup bir oyuncu konusunda yardım isteyeceğiz. Sıcak bakarsa böyle bir değişikliğe gideceğiz. 6 set vermişiz, lideriz. Yıllardan beri olmayan bir şey. Bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.

  1. 12.1.2020
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