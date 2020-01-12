Galatasaray koltuğu sahiplendi
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin baş antrenörü Nedim Özbey, camianın özlediği başarıya kavuşacaklarını söyledi.
Bütün amaçlarının ligi birinci bitirmek olduğunu belirten Özbey, "Yıllardan beri özlemiş olduğu yerde birinci olmak istiyoruz. Onun için yapıyoruz bütün çalışmaları. Gerekirse yönetimimizle konuşup bir oyuncu konusunda yardım isteyeceğiz. Sıcak bakarsa böyle bir değişikliğe gideceğiz. 6 set vermişiz, lideriz. Yıllardan beri olmayan bir şey. Bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.
- 12.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
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borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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fatih çok karakterli bi oyuncu
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Toplam 2
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