Büşra Kılıçlı THY'de

Transferle ilgili konuşan THY genel sekreteri Ramazan Yıldırım, "Devre arasının takımımız için çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Yoğun bir döneme giriyoruz. Önümüzde çok önemli maçlar var. Büşra'yı ailemize kattık. Kendisinin tecrübesi ve karakteriyle takımımıza çok fayda sağlayacağına inanıyoruz. Ailemizin tüm fertlerine güveniyorum ve başarılar diliyorum" dedi.

İLK ETAP BOLU'DA BAŞLADI!

Oturarak Voleybol Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 1. etap müsabakaları Bolu'da oynanan ilk maçlarla başladı. 10 takımın katıldığı organizasyonda 1. etap bugün sona erecek. 3 etap sonunda ilk 4'e girenler dörtlü finalde karşılaşacak.