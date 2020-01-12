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12 Ocak 2020, Pazar
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Büşra Kılıçlı 'de

Büşra Kılıçlı THY'de

Sultanlar Ligi ekiplerinden , ikinci yarı öncesinde önemli bir takviye yaptı. Kırmızı-beyazlılar, 'tan ayrılan Büşra Kılıçlı'yla anlaşmaya vardı. Uzun yıllar Eczacıbaşı'nda forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, önemli başarılar elde etmişti.

ilgili konuşan genel sekreteri , "Devre arasının takımımız için çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Yoğun bir döneme giriyoruz. Önümüzde çok önemli maçlar var. Büşra'yı ailemize kattık. Kendisinin tecrübesi ve karakteriyle takımımıza çok fayda sağlayacağına inanıyoruz. Ailemizin tüm fertlerine güveniyorum ve başarılar diliyorum" dedi.

İLK ETAP BOLU'DA BAŞLADI!
Oturarak Voleybol Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 1. etap müsabakaları 'da oynanan ilk maçlarla başladı. 10 takımın katıldığı organizasyonda 1. etap bugün sona erecek. 3 etap sonunda ilk 4'e girenler dörtlü finalde karşılaşacak.

  1. 12.1.2020
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