Büşra Kılıçlı THY'de
Sultanlar Ligi ekiplerinden THY, ikinci yarı öncesinde önemli bir takviye yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş'tan ayrılan Büşra Kılıçlı'yla anlaşmaya vardı. Uzun yıllar Eczacıbaşı'nda forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, önemli başarılar elde etmişti.
Transferle ilgili konuşan THY genel sekreteri Ramazan Yıldırım, "Devre arasının takımımız için çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Yoğun bir döneme giriyoruz. Önümüzde çok önemli maçlar var. Büşra'yı ailemize kattık. Kendisinin tecrübesi ve karakteriyle takımımıza çok fayda sağlayacağına inanıyoruz. Ailemizin tüm fertlerine güveniyorum ve başarılar diliyorum" dedi.
İLK ETAP BOLU'DA BAŞLADI!
Oturarak Voleybol Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 1. etap müsabakaları Bolu'da oynanan ilk maçlarla başladı. 10 takımın katıldığı organizasyonda 1. etap bugün sona erecek. 3 etap sonunda ilk 4'e girenler dörtlü finalde karşılaşacak.
- 12.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
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borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
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fatih çok karakterli bi oyuncu
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Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Büşra Kılıçlı THY'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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