Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri Final maçında Almanya'yı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yolladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'ya set vermeden ve harika bir oyunla maçı 3-0 kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan Filenin Sultanları'nı tebrik ettiği paylaşımda büyük başarıya imza atan milli oyunculara şu mesajı gönderdi:
2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol takımımızı tebrik ediyorum.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar #FileninSultanları!
2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol takımımızı tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 12, 2020
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar #FileninSultanları! pic.twitter.com/RKmg0hEzf1
- 12.01.2020
- Güncelleme: 12.01.2020 21:52
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
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Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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