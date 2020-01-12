Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'ya set vermeden ve harika bir oyunla maçı 3-0 kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan Filenin Sultanları'nı tebrik ettiği paylaşımda büyük başarıya imza atan milli oyunculara şu mesajı gönderdi:



2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol takımımızı tebrik ediyorum.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar #FileninSultanları!