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12 Ocak 2020, Pazar
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Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı

Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı

, 2020 Final maçında 'yı 3-0 mağlup eden A Milli Takımı'mız için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yolladı.

, 'ya set vermeden ve harika bir oyunla maçı 3-0 kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan Filenin Sultanları'nı tebrik ettiği paylaşımda büyük başarıya imza atan milli oyunculara şu mesajı gönderdi:

2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol takımımızı tebrik ediyorum.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılar #FileninSultanları!

  1. 12.01.2020
  2. Güncelleme: 12.01.2020 21:52
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