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12 Ocak 2020, Pazar
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Bartsch-Hackley ’ta

Bartsch-Hackley Vakıfbank’ta

, ekibi 'den 'li milli oyuncu - Hackley'i kadrosuna kattı. Smaçör ve pasör çaprazı pozisyonlarında görev yapan 30 yaşındaki oyuncu, 2 Ligi, 2 Almanya Kupası, 1 ve 1 şampiyonluğu yaşadı.

, ekibi 'den 'li milli oyuncu - Hackley'i kadrosuna kattı. Smaçör ve pasör çaprazı pozisyonlarında görev yapan 30 yaşındaki oyuncu, 2 Ligi, 2 Almanya Kupası, 1 ve 1 şampiyonluğu yaşadı. Milli formayla ise iki yıl üst üste Milletler Ligi'nde altın madalya aldı.

  1. 12.1.2020
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