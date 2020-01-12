Bartsch-Hackley Vakıfbank’ta
Vakıfbank, Çin ekibi BAIC Motor Pekin'den ABD'li milli oyuncu Michelle Bartsch- Hackley'i kadrosuna kattı. Smaçör ve pasör çaprazı pozisyonlarında görev yapan 30 yaşındaki oyuncu, 2 Almanya Ligi, 2 Almanya Kupası, 1 İtalya Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Vakıfbank, Çin ekibi BAIC Motor Pekin'den ABD'li milli oyuncu Michelle Bartsch- Hackley'i kadrosuna kattı. Smaçör ve pasör çaprazı pozisyonlarında görev yapan 30 yaşındaki oyuncu, 2 Almanya Ligi, 2 Almanya Kupası, 1 İtalya Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Milli formayla ise iki yıl üst üste Milletler Ligi'nde altın madalya aldı.
- 12.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Bartsch-Hackley Vakıfbank’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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