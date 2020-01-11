Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde Kadın Voleybol Milli Takımı'mızın heyecan dolu serüveni devm ediyor... Filenin Sultanları, Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvada B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak yarı finale yükselme başarısı yakalamıştı.

Filenin Sultanları, A Grubu birincisi Polonya ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye Polonya voleybol karşılaşması saat kaçta? Hangi kanalda?

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın Polonya ile oynayacağı mücadele, Omnisport Spor Salonu'nda, Türkiye saati ile 22:45'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı Teve 2. Öte yandan, yarı finalin bir diğer ayağı ise Almanya ile Hollanda kozlarını paylaşacak.