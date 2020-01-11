Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
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Polonya voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

2020 Tokyo Olimpiyatları Kıta Elemelerinde Takımı, Polonya ile karşı karşıya geliyor...Filenin Sultanları'nın oynayacağı bu heyecan verici yarı  final müsabakasını voleybolseverler merak ediyor... Peki Türkiye Kadın Voleybol Takımı'nın Polonya ile oynayacağı Voleybolda 'nin yarı final karşılaşması saat kaçta? Hangi kanalda?

Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen 'nde Milli Takımı'mızın heyecan dolu serüveni devm ediyor... Filenin Sultanları, Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvada B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak yarı finale yükselme başarısı yakalamıştı.

Filenin Sultanları, A Grubu birincisi Polonya ile karşı karşıya gelecek. Peki Polonya voleybol karşılaşması saat kaçta? Hangi kanalda?

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın Polonya ile oynayacağı mücadele, Omnisport Spor Salonu'nda, Türkiye saati ile 22:45'te başlayacak. Mücadelenin yayıncısı Teve 2. Öte yandan, yarı finalin bir diğer ayağı ise Almanya ile Hollanda kozlarını paylaşacak.

  1. 11.01.2020
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