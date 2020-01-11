Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
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Polonya - | CANLI | Filenin Sultanları final için sahada

Polonya - Türkiye | CANLI | Filenin Sultanları final için sahada

2020 Tokyo Olimpiyatları Kıta Elemelerinde Takımı, Polonya ile karşı karşıya geliyor... Peki Türkiye Kadın Voleybol Takımı'nın Polonya ile oynayacağı Voleybolda 'nin yarı final karşılaşması saat kaçta başladı ve hangi kanaldan CANLI yayınlanıyor? Bu zorlu maçla ilgili tüm bilgiler ve mücadelenin canlı skoru fotomac.com.tr'de...

Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen 'nde Milli Takımı'mızın heyecan dolu serüveni devm ediyor... Filenin Sultanları, Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvada B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak yarı finale yükselme başarısı yakalamıştı.

CANLI SKOR

1. SET SONUCU: POLONYA 25 - 19 TÜRKİYE
2. SET SONUCU: POLONYA 18 - 25
3. SET OYNANIYOR: POLONYA 16 - 15 TÜRKİYE

TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın Polonya ile oynadığı mücadele Omnisport Spor Salonu'nda TSİ 22:45'te başladı. Müsabakanın yayıncısı ise Teve 2. Yarı finalin diğer ayağında ise Almanya ile Hollanda kozlarını paylaşacak.

TEVE2 KANALI NASIL İZLENİR? TEVE2 DİGİTURK, TİVİBU, D-SMART KAÇINCI KANALDA?

Ağırlıklı olarak eğlence programlarının ve dizilerin yayınlandığı kanalda zaman zaman spor yayınları da yapılıyor. Peki Teve2 kanalı nasıl izlenir?

Teve2 kanalı, Türksat 4A uydusundan izlenebilmektedir. Frekans ayarlarınızı yaparak Teve2 kanalını izleyebilirsiniz.

Teve2 kanalı frekans bilgileri

42° DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6

42° DOĞU (HD) 12245 H (YATAY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6 Modülasyon DVB S2-8PSk

TEVE2 KANALI DİGİTURK, TİVİBU VE D-SMART PLATFORMLAINDA KAÇINCI KANALDA?

D-Smart: 21. kanal

Digiturk: 54. kanal

Tivibu: SD yayını 356. kanal, HD yayını 62. kanal

Turkcell TV+: 32.

  1. 11.01.2020
  2. Güncelleme: 12.01.2020 00:04
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