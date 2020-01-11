Polonya - Türkiye | CANLI | Filenin Sultanları final için sahada

Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde Kadın Voleybol Milli Takımı'mızın heyecan dolu serüveni devm ediyor... Filenin Sultanları, Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvada B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak yarı finale yükselme başarısı yakalamıştı.



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1. SET SONUCU: POLONYA 25 - 19 TÜRKİYE

2. SET SONUCU: POLONYA 18 - 25 TÜRKİYE

3. SET OYNANIYOR: POLONYA 16 - 15 TÜRKİYE

TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın Polonya ile oynadığı mücadele Omnisport Spor Salonu'nda TSİ 22:45'te başladı. Müsabakanın yayıncısı ise Teve 2. Yarı finalin diğer ayağında ise Almanya ile Hollanda kozlarını paylaşacak.



TEVE2 KANALI NASIL İZLENİR? TEVE2 DİGİTURK, TİVİBU, D-SMART KAÇINCI KANALDA?

Ağırlıklı olarak eğlence programlarının ve dizilerin yayınlandığı kanalda zaman zaman spor yayınları da yapılıyor. Peki Teve2 kanalı nasıl izlenir?

Teve2 kanalı, Türksat 4A uydusundan izlenebilmektedir. Frekans ayarlarınızı yaparak Teve2 kanalını izleyebilirsiniz.

Teve2 kanalı frekans bilgileri

42° DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6

42° DOĞU (HD) 12245 H (YATAY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6 Modülasyon DVB S2-8PSk

TEVE2 KANALI DİGİTURK, TİVİBU VE D-SMART PLATFORMLAINDA KAÇINCI KANALDA?

D-Smart: 21. kanal

Digiturk: 54. kanal

Tivibu: SD yayını 356. kanal, HD yayını 62. kanal

Turkcell TV+: 32.