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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Bravo kızlar

Bravo kızlar

Olimpiyat vizesi için ’da mücadele veren A , ’dan sonra ’yı da yenerek gruptan 2. olarak çıkmayı garantiledi.

Filenin Sultanları, Tokyo 2020 yolunda önemli bir kavşağı dönmeyi başardı. 'da düzenlenen Avrupa Kası Elemeleri'nde B Grubu 3. maçında 'yı 3-2 yenen A , yarı finale yükselmeyi başardı. 'ya yenildikten sonra ve Belçika engellerini geçen Sultanlar, gruptan ikinci olarak çıkmayı garantilediler. Milliler, 2012 ve 2016'nın ardından üst üste 3. kez yarı final vizesi aldı.

  1. 11.1.2020
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