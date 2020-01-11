Bravo kızlar

Filenin Sultanları, Tokyo 2020 yolunda önemli bir kavşağı dönmeyi başardı. Hollanda'da düzenlenen Avrupa Kası Elemeleri'nde B Grubu 3. maçında Belçika'yı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybolcularımız, yarı finale yükselmeyi başardı. Almanya'ya yenildikten sonra Hırvatistan ve Belçika engellerini geçen Sultanlar, gruptan ikinci olarak çıkmayı garantilediler. Milliler, 2012 ve 2016'nın ardından üst üste 3. kez yarı final vizesi aldı.