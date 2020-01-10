Zafer zamanı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında bugün Belçika ile karşı karşıya gelecek. Milliler, kazanması halinde adını yarı finale yazdıracak.
18.30'da başlayacak karşılaşma Spor Smart'tan yayınlanacak. Milliler, Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvadaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 yenilirken; ikinci maçında Hırvatistan'ı aynı skorla mağlup etmişti. B Grubu'nda, Türkiye ikinci sırada yer alırken Belçika ve Hırvatistan 3 ve 4. sırayı alıyor.
OLİMPİYATA BİR BİLET KALDI
Türkiye-Belçika maçından önce Almanya-Hırvatistan maçı yapılacak. Milliler, kazanması halinde yarı finale yükselen taraf olacak. A Grubu'da ise iki maçını da kazanan ev sahibi Hollanda'nın liderliği bulunuyor. Grupta bugün Polonya-Azerbaycan maçları yapılacak. A ve B gruplarında ilk 2 sırayı alacak takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre yarı finalde karşı karşıya gelecek. Tokyo 2020'ye Avrupa Kıtası'ndan gidecek son takım 12 Ocak Pazar günü yapılacak final maçıyla belli olacak.
- 10.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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