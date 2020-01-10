Zafer zamanı

18.30'da başlayacak karşılaşma Spor Smart'tan yayınlanacak. Milliler, Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvadaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 yenilirken; ikinci maçında Hırvatistan'ı aynı skorla mağlup etmişti. B Grubu'nda, Türkiye ikinci sırada yer alırken Belçika ve Hırvatistan 3 ve 4. sırayı alıyor.



OLİMPİYATA BİR BİLET KALDI

Türkiye-Belçika maçından önce Almanya-Hırvatistan maçı yapılacak. Milliler, kazanması halinde yarı finale yükselen taraf olacak. A Grubu'da ise iki maçını da kazanan ev sahibi Hollanda'nın liderliği bulunuyor. Grupta bugün Polonya-Azerbaycan maçları yapılacak. A ve B gruplarında ilk 2 sırayı alacak takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre yarı finalde karşı karşıya gelecek. Tokyo 2020'ye Avrupa Kıtası'ndan gidecek son takım 12 Ocak Pazar günü yapılacak final maçıyla belli olacak.