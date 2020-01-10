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10 Ocak 2020, Cuma
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Zafer zamanı

Zafer zamanı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıta Elemeleri B 'ndaki üçüncü ve son maçında bugün ile karşı karşıya gelecek. Milliler, kazanması halinde adını yarı finale yazdıracak.

18.30'da başlayacak karşılaşma Spor Smart'tan yayınlanacak. Milliler, 'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvadaki ilk maçında 'ya 3-1 yenilirken; ikinci maçında 'ı aynı skorla mağlup etmişti. B 'nda, ikinci sırada yer alırken ve Hırvatistan 3 ve 4. sırayı alıyor.

OLİMPİYATA BİR BİLET KALDI
Türkiye-Belçika maçından önce Almanya-Hırvatistan maçı yapılacak. Milliler, kazanması halinde yarı finale yükselen taraf olacak. A Grubu'da ise iki maçını da kazanan ev sahibi Hollanda'nın liderliği bulunuyor. Grupta bugün Polonya-Azerbaycan maçları yapılacak. A ve B gruplarında ilk 2 sırayı alacak takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre yarı finalde karşı karşıya gelecek. Tokyo 2020'ye Kıtası'ndan gidecek son takım 12 Ocak Pazar günü yapılacak final maçıyla belli olacak.

  1. 10.1.2020
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