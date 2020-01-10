Türkiye Belçika voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'nda bugün Belçika ile karşı karşıya gelecek. Daha önce Almanya'ya 3-1 mağlup olan Filenin Sultanları, Hırvatistan'ı ise 3-1 yenmişti. Peki, Türkiye-Belçika voleybol karşılaşması saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bugün CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri'nde kritik bir maça çıkıyor. Gruptaki ilk iki maçını Almanya ve Hırvatistan'a karşı oynayan ve bir galibiyetle bir mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlı takım bugün Hollanda'da Belçika ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE-BELÇİKA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda çıkacağı Belçika maçı TSİ 18.30'da başlayacak ve Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.
SULTANLAR İDDİALI
Elemeleri değerlendiren milli takım oyuncularından Fatma Yıldırım, "Turnuvalarda ilk maçlar, her zaman çok zor olur. Turnuvaya kötü bir başlangıç yaptık ama Hırvatistan maçını kazanarak bu mağlubiyeti telafi etmeyi başardık. Son Avrupa Şampiyonası'nda da zorlu bir mücadelenin ardından yenmeyi başardığımız bir ekipti. Bu yüzden 3-1 kazandığımız için çok mutluyuz. Turnuva ilerledikçe oynadığımız oyunun da oturacağını düşünüyorum. Belçika karşılaşmasına sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Bizim için son derece önemli ve kritik bir maç olacak. Kazanacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Simge Aköz ise zorlu bir maça çıkacaklarının altını çizerek, "Belçika da çok zorlu bir rakip ama sahada en iyi şekilde mücadele edip, maçı kazanmak ve gruptan çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
FİNAL 12 OCAK'TA
A ve B gruplarında ilk 2 sırayı alacak takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre yarı finalde karşı karşıya gelecek. Tokyo 2020'ye Avrupa Kıtası'ndan gidecek son takım 12 Ocak Pazar günü yapılacak final maçıyla belli olacak.
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Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Türkiye Belçika voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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