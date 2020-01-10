Türkiye Belçika voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bugün CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri'nde kritik bir maça çıkıyor. Gruptaki ilk iki maçını Almanya ve Hırvatistan'a karşı oynayan ve bir galibiyetle bir mağlubiyeti bulunan ay-yıldızlı takım bugün Hollanda'da Belçika ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE-BELÇİKA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda çıkacağı Belçika maçı TSİ 18.30'da başlayacak ve Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.

SULTANLAR İDDİALI

Elemeleri değerlendiren milli takım oyuncularından Fatma Yıldırım, "Turnuvalarda ilk maçlar, her zaman çok zor olur. Turnuvaya kötü bir başlangıç yaptık ama Hırvatistan maçını kazanarak bu mağlubiyeti telafi etmeyi başardık. Son Avrupa Şampiyonası'nda da zorlu bir mücadelenin ardından yenmeyi başardığımız bir ekipti. Bu yüzden 3-1 kazandığımız için çok mutluyuz. Turnuva ilerledikçe oynadığımız oyunun da oturacağını düşünüyorum. Belçika karşılaşmasına sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Bizim için son derece önemli ve kritik bir maç olacak. Kazanacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Simge Aköz ise zorlu bir maça çıkacaklarının altını çizerek, "Belçika da çok zorlu bir rakip ama sahada en iyi şekilde mücadele edip, maçı kazanmak ve gruptan çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

FİNAL 12 OCAK'TA

A ve B gruplarında ilk 2 sırayı alacak takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre yarı finalde karşı karşıya gelecek. Tokyo 2020'ye Avrupa Kıtası'ndan gidecek son takım 12 Ocak Pazar günü yapılacak final maçıyla belli olacak.