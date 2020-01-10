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10 Ocak 2020, Cuma
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Merve yuvada

Merve yuvada

, altyapısından yetişen 'i kadrosuna kattı. 1.80 metre boyundaki libero, sırasıyla , Eczacıbaşı, , G.Saray, F.Bahçe ve 'ta oynadı. da forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, turuncu-beyazlı formayı terletecek.

, altyapısından yetişen 'i kadrosuna kattı. 1.80 metre boyundaki libero, sırasıyla , Eczacıbaşı, , G.Saray, F.Bahçe ve 'ta oynadı. da forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, turuncu-beyazlı formayı terletecek.

  1. 10.1.2020
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