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09 Ocak 2020, Perşembe
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Zafer Sultanlar’ın

Zafer Sultanlar’ın

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele eden A , Hırvatistan’ı 3-1’lik sonuçla devirerek ilk galibiyetini aldı.

'nın Apeldoorn şehrinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde A ilk zaferini kazandı. Hırvatistan ile karşılaşan , ilk seti 28-26 kaybetti. İkinci periyotta konsantrasyonunu artıran millilerimiz 25-12 kazanarak dengeyi getirdi. Üçüncü seti 25-20 alan ay-yıldızlılar 2-1 üstünlüğü ele geçirdi. Son seti de 25-21 kazanan Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerindeki iddiasını bu galibiyetle sürdürdü. Ayyıldızlılar bugün dinlenecek ve yarın ile 18.30'da gruptaki üçüncü maçına çıkacak. Sultanlar, ilk müsabakasında 'ya 3-1 mağlup olmuştu.

Millilerde, Zehra Güneş 16 (6 blok), Hande Baladın 15, Eda ve Meryem 14'er sayılık performanslarıyla galibiyette ön plana çıkan isimler oldu.

  1. 9.1.2020
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