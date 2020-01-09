Zafer Sultanlar’ın
2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Hırvatistan’ı 3-1’lik sonuçla devirerek ilk galibiyetini aldı.
Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde A Milli Kadın Voleybol Takımımız ilk zaferini kazandı. Hırvatistan ile karşılaşan Filenin Sultanları, ilk seti 28-26 kaybetti. İkinci periyotta konsantrasyonunu artıran millilerimiz 25-12 kazanarak dengeyi getirdi. Üçüncü seti 25-20 alan ay-yıldızlılar 2-1 üstünlüğü ele geçirdi. Son seti de 25-21 kazanan Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerindeki iddiasını bu galibiyetle sürdürdü. Ayyıldızlılar bugün dinlenecek ve yarın Belçika ile 18.30'da gruptaki üçüncü maçına çıkacak. Sultanlar, ilk müsabakasında Almanya'ya 3-1 mağlup olmuştu.
Millilerde, Zehra Güneş 16 (6 blok), Hande Baladın 15, Eda ve Meryem 14'er sayılık performanslarıyla galibiyette ön plana çıkan isimler oldu.
- 9.1.2020
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