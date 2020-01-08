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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Sultanlar mağlup

Sultanlar mağlup

A , ilk maçında ile karşılaştı. İlk seti 25-15 kaybeden ay-yıldızlılar ikinci seti kazanarak dengeyi getirdi. Diğer setleri 25-21'lik sonuçlarla yenik kapatan , maçı 3-1'lik sonuçla kaybetti.

A , ilk maçında ile karşılaştı. İlk seti 25-15 kaybeden ay-yıldızlılar ikinci seti kazanarak dengeyi getirdi. Diğer setleri 25-21'lik sonuçlarla yenik kapatan , maçı 3-1'lik sonuçla kaybetti.

  1. 8.1.2020
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