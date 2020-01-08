MAÇ SONUCU | Hırvatistan 1-3 Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu 2'nci maçında Hırvatistan'ı 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.
SALON: Omnisport
HAKEMLER: Vladimir Oleynik (Rusya), Zsolt Mezöffy (Macaristan)
HIRVATİSTAN: Brcic, Mlinar, Samadan, Fabris, Ikic, Dumancic, Bozicevic (L) (Butigan, Sain (L), Pavicic, Gamma, Deak)
TÜRKİYE: Eda, Cansu, Hande, Zehra, Meryem, Meliha, Simge (L) (Şeyma)
SETLER: 28-26, 12-25, 20-25, 21-25
SÜRE: 101 dakika (31,20,23,27)
Türkiye, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu 2'nci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, mücadeleden 26-28, 25-12, 25-20, 25-21'lik setlerle 3-1 galip ayrılarak gruptan çıkma şansını son maça taşıdı.
Türkiye, B Grubu'ndaki son maçında 10 Ocak Perşembe günü TSİ 18.30'da Belçika ile karşı karşıya gelecek.
- 08.01.2020
- Güncelleme: 08.01.2020 17:24
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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