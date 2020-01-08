Hırvatistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Hırvatistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hırvatistan - voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hırvatistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2020 'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi voleybol severler Hırvatistan - voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruları sıkça aratıyor. Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz...

2020 'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvadaki ikinci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

8 Ocak Çarşamba günü 'da oynanacak Hırvatistan - voleybol maçı saat 15.00'da başlayacak.

HIRVATİSTAN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan - Türkiye voleybol maçı Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca D Smart'ın hesabından da yayınlanacak.

Filenin Sultanları ilk maçında Salı günü ile karşılaştı. Sultanlar, mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

HANDE BALADIN: ZOR GEÇECEĞİNİN FARKINDAYIZ

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'ndeki ilk maçında Almanya'ya 3-1 kaybeden A oyunculardan , karşılaşma sonrası değerlendirmede bulundu. Hande Baladın; "Elemelere iyi bir başlangıç yapamadık. Kendi oyunumuzu oynayamadık. Grubumuzda oynayacağımız iki maçımız daha var. Şansımız halen devam ediyor. Daha iyi bir performans sergileyeceğimizi biliyoruz. Hırvatistan karşılaşmasının da zor geçeceğinin bilincindeyiz. Eğer kendi oyunumuzu oynayabilirsek herkesi yenebilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum"

  1. 08.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hırvatistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN