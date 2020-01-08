Hırvatistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi voleybol severler Hırvatistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruları sıkça aratıyor. Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz...
2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvadaki ikinci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
8 Ocak Çarşamba günü Hollanda'da oynanacak Hırvatistan - Türkiye voleybol maçı saat 15.00'da başlayacak.
HIRVATİSTAN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Hırvatistan - Türkiye voleybol maçı Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca D Smart'ın Youtube hesabından da yayınlanacak.
Filenin Sultanları ilk maçında Salı günü Almanya ile karşılaştı. Sultanlar, mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.
HANDE BALADIN: ZOR GEÇECEĞİNİN FARKINDAYIZ
2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'ndeki ilk maçında Almanya'ya 3-1 kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımımızda oyunculardan Hande Baladın, karşılaşma sonrası değerlendirmede bulundu. Hande Baladın; "Elemelere iyi bir başlangıç yapamadık. Kendi oyunumuzu oynayamadık. Grubumuzda oynayacağımız iki maçımız daha var. Şansımız halen devam ediyor. Daha iyi bir performans sergileyeceğimizi biliyoruz. Hırvatistan karşılaşmasının da zor geçeceğinin bilincindeyiz. Eğer kendi oyunumuzu oynayabilirsek herkesi yenebilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum"
- 08.01.2020
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Trabzon şampiyon olur
Toplam 2
Yorum
halo trabzon maçında gereğini yaparsın artık yeğen
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Sol bek Komşu'dan
Toplam 1
Yorum
fb40 transfer ekipleri izleyip takip ettikleri bir topçu ise bence hemen alınsın daha yaşı genç çok iyi olur en azından sol bek oynar mevkisinin
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Trabzon şampiyon olur
Toplam 2
Yorum
daşovalı Kalakter yoksunu bir insansın. Trabzon seni adam yerine koysaydı Trabzonda oynardın. Ne işin vardı Denizli de. Sen kendini kandır devaam.
Hırvatistan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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