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07 Ocak 2020, Salı
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Haydi Sultanlar!

Haydi Sultanlar!

Ay-yıldızlılar, Elemeleri’nde bugün ile kozlarını paylaşacak. ’daki maç 15.00’te başlayacak ve Teve2’den yayınlanacak.

Kadın Voleybol , 2020 Tokyo yolunda bugün ilk sınavına çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, 'da oynanacak B Grubu maçlarında ile kozlarını paylaşacak. Teve2'de yayınlanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. ve Hırvatistan'ın da bulunduğu grupta ilk iki sırayı alanlar yarı finale adını yazdıracak.

DEV RAKİPLER

A Grubu'ndan gelecek iki takım ile çapraz eşleşme sonucu oynanacak maçların ardından finale çıkanlar belirlenecek. Şampiyon olacak takım, Avrupa Kıtası'ndan 2020 Olimpiyatları'nda katılmaya hak kazanacak. A Grubu'nda Hollanda, Azerbaycan ve Bulgaristan yer alırken, Türkiye 8 Ocak'ta Hırvatistan, 10 Ocak'ta da Belçika ile karşılaşacak. Organizasyonda final maçı ise 12 Ocak'ta oynanacak.

'TOKYO BİLETİNİ ALACAĞIZ'

Milli Takım'ın tecrübeli isimlerinden Naz Akyol ile Şebnem Aköz, umut dolu açıklamalar yaptı. Mini bir Avrupa Şampiyonası oynayacaklarını belirten Naz, "Kolay maç yok. Adım adım düşünmeyi planlıyoruz. Umarım sonunda da Tokyo'ya gidiş biletini biz alırız" dedi. Şebnem ise, "Umarım grup maçlarını sorunsuz atlatırız. İnanıyorum ki, hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.

'2020'YE GİDECEK SON TAKIM OLACAĞIZ'

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet , Olimpiyat Elemeleri öncesi iddialı konuştu. Milli Takım'ın dünyada en genç yaş ortalamasına sahip ekiplerden olduğunu belirten Üstündağ, "Avrupa'dan Tokyo 2020'ye gidecek son takım olmak istiyoruz" dedi.

  1. 7.1.2020
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