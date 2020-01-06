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06 Ocak 2020, Pazartesi
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Filenin Sultanları Tokyo kotası için sahnede!

Filenin Sultanları Tokyo kotası için sahnede!

A , 'da yarın başlayacak 2020 CEV Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele edecek. Apeldoorn şehrinde Pazar gününe kadar devam edecek elemelerde Avrupa ikincisi unvanıyla yer alacak , B Grubu'nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile karşılaşacak.

A Grubu'nda ise , Polonya, Azerbaycan ve Bulgaristan bulunuyor. Grup etabında oynanacak karşılaşmaların ardından ilk iki sırada yer alacak takımlar, yarı finale yükselerek çapraz eşleşecek. Yarı finalde galip gelen ekipler, finalde şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Şampiyon, 2020 'na katılma hakkı elde edecek. Milli takımın grup maçları, Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Organizasyonda yarı final ve final maçlarını ise Teve2 ekranlara taşıyacak.

KADRO VE MAÇ PROGRAMI

Başantrenörlüğünü 'nin yaptığı A 'nın kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

Pasörler: (), Cansu Özbay (VakıfBank)

Pasör çaprazları: ( Büyükşehir Belediyespor), Ebrar Karakurt (VakıfBank)

Smaçörler: Hande Baladın (Eczacıbaşı VitrA), Meliha İsmailoğlu (VakıfBank), Şeyma Ercan (Türk Hava Yolları), Tuğba Şenoğlu (), Fatma Yıldırım (Fenerbahçe Opet)

Orta oyuncular: Dündar (Fenerbahçe Opet), Zehra Güneş (VakıfBank), Aslı Kalaç (Galatasaray HDI Sigorta)

Liberolar: Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA), Ayça Aykaç (Atlasglobal Yeşilyurt)

7 Ocak Salı:

15.00 Almanya-Türkiye

8 Ocak Çarşamba:

15.00 Hırvatistan-Türkiye

10 Ocak Cuma:

18.30 Türkiye-Belçika

11 Ocak Cumartesi:

Yarı finaller

12 Ocak Pazar:

19.30 Final maçı

  1. 06.01.2020
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