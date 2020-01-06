Filenin Sultanları Tokyo kotası için sahnede!

A Grubu'nda ise Hollanda, Polonya, Azerbaycan ve Bulgaristan bulunuyor. Grup etabında oynanacak karşılaşmaların ardından ilk iki sırada yer alacak takımlar, yarı finale yükselerek çapraz eşleşecek. Yarı finalde galip gelen ekipler, finalde şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Şampiyon, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek. Milli takımın grup maçları, Spor Smart'tan canlı yayınlanacak. Organizasyonda yarı final ve final maçlarını ise Teve2 ekranlara taşıyacak.

KADRO VE MAÇ PROGRAMI

Başantrenörlüğünü Giovanni Guidetti'nin yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

Pasörler: Naz Aydemir Akyol (Fenerbahçe Opet), Cansu Özbay (VakıfBank)

Pasör çaprazları: Meryem Boz (Aydın Büyükşehir Belediyespor), Ebrar Karakurt (VakıfBank)

Smaçörler: Hande Baladın (Eczacıbaşı VitrA), Meliha İsmailoğlu (VakıfBank), Şeyma Ercan (Türk Hava Yolları), Tuğba Şenoğlu (Atlasglobal Yeşilyurt), Fatma Yıldırım (Fenerbahçe Opet)

Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet), Zehra Güneş (VakıfBank), Aslı Kalaç (Galatasaray HDI Sigorta)

Liberolar: Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA), Ayça Aykaç (Atlasglobal Yeşilyurt)

7 Ocak Salı:

15.00 Almanya-Türkiye

8 Ocak Çarşamba:

15.00 Hırvatistan-Türkiye

10 Ocak Cuma:

18.30 Türkiye-Belçika

11 Ocak Cumartesi:

Yarı finaller

12 Ocak Pazar:

19.30 Final maçı