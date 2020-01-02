Sultanlar hazır
Hollanda'da 7-12 Ocak'ta düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı.
Hollanda'da 7-12 Ocak'ta düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde son çalışmayı yapan Filenin Sultanları, özel karşılaşmalar oynamak için bugün Belçika'ya gidecek.
- 2.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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