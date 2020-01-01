‘Olimpiyat için önümüz açık’
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Naz Aydemir Akyol, Tokyo Olimpiyat elemeleri için iddialı ifadeler kullandı: "Son Avrupa şampiyonasındaki performansı Hollanda'da da yakalayabilirsek, olimpiyat yolunda önümüzün oldukça açık olduğunu düşünüyorum."
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Naz Aydemir Akyol, Tokyo Olimpiyat elemeleri için iddialı ifadeler kullandı: "Son Avrupa şampiyonasındaki performansı Hollanda'da da yakalayabilirsek, olimpiyat yolunda önümüzün oldukça açık olduğunu düşünüyorum."
- 1.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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