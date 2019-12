Eczacıbaşı VitrA oyuncuları yeni yıl mesajlarını paylaştı

Videoda, altyapı oyuncuları ablaları gibi voleybol oynamak ve ileride onlar gibi sporcular olmak istediklerini belirtirken, Eczacıbaşı VitrAlı oyuncuların birbirleriyle şakalaşmaları keyifli anlara sahne oldu.

Eczacıbaşı VitrA ailesi mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl diler ??



Eczacıbaşı VitrA family wishes the best for the new year ??#SonunaKadar#AllTheWay pic.twitter.com/7oR34m8pvK