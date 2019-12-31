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31 Aralık 2019, Salı
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oyuncuları yeni yıl mesajlarını paylaştı

Eczacıbaşı VitrA oyuncuları yeni yıl mesajlarını paylaştı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından 'nın oyuncuları, yeni yılla ilgili mesajlarını paylaştı. Eczacıbaşı VitrA'nın yılbaşı videosunda altyapıdaki oyuncularla A takımı voleybolcuları, eğlenceli bir dille yeni yıldaki hedeflerini açıkladı.

Videoda, altyapı oyuncuları ablaları gibi oynamak ve ileride onlar gibi sporcular olmak istediklerini belirtirken, Eczacıbaşı VitrAlı oyuncuların birbirleriyle şakalaşmaları keyifli anlara sahne oldu.

  1. 31.12.2019
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