Eczacıbaşı VitrA oyuncuları yeni yıl mesajlarını paylaştı
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı VitrA'nın oyuncuları, yeni yılla ilgili mesajlarını paylaştı. Eczacıbaşı VitrA'nın yılbaşı videosunda altyapıdaki oyuncularla A takımı voleybolcuları, eğlenceli bir dille yeni yıldaki hedeflerini açıkladı.
Videoda, altyapı oyuncuları ablaları gibi voleybol oynamak ve ileride onlar gibi sporcular olmak istediklerini belirtirken, Eczacıbaşı VitrAlı oyuncuların birbirleriyle şakalaşmaları keyifli anlara sahne oldu.
Eczacıbaşı VitrA ailesi mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl diler ??— Eczacıbaşı Spor Kulübü (@EczacibasivitrA) December 31, 2019
Eczacıbaşı VitrA family wishes the best for the new year ??#SonunaKadar#AllTheWay pic.twitter.com/7oR34m8pvK
- 31.12.2019
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