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25 Aralık 2019, Çarşamba
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Yılın en iyisi

Yılın en iyisi Eda Erdem

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen 2019 yılının spor ödülleri sahiplerini buldu. 9.'su gerçekleştirilen organizasyonda yılın en iyi voleybol oyuncusu ödülünü 'nın kaptanı Dündar aldı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen 2019 yılının spor ödülleri sahiplerini buldu. 9.'su gerçekleştirilen organizasyonda yılın en iyi voleybol oyuncusu ödülünü 'nın kaptanı Dündar aldı.

  1. 25.12.2019
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