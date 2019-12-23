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23 Aralık 2019, Pazartesi
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avantajlı: 3-0

Halkbank avantajlı: 3-0

erkekler kategorisi 1. etap ilk karşılaşmaları, bugün oynanan Arhavi Voleybol- karşılaşmasıyla sona erdi. 'nda oynanan mücadeleyi , 23-25 ve 15-25'lik setlerle 0-3 konuk Halkbank kazandı.

erkekler kategorisi 1. etap ilk karşılaşmaları, bugün oynanan Arhavi Voleybol- karşılaşmasıyla sona erdi. 'nda oynanan mücadeleyi , 23-25 ve 15-25'lik setlerle 0-3 konuk Halkbank kazandı. 1. etap ikinci karşılaşmaları 24 Aralık Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. İki maç sonunda puan üstünlüğü olan takım final etabında mücadele etmeye hak kazanacak.

  1. 23.12.2019
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