Halkbank avantajlı: 3-0
AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisi 1. etap ilk karşılaşmaları, bugün oynanan Arhavi Voleybol-Halkbank karşılaşmasıyla sona erdi. Arhavi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 15-25, 23-25 ve 15-25'lik setlerle 0-3 konuk Halkbank kazandı.
AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisi 1. etap ilk karşılaşmaları, bugün oynanan Arhavi Voleybol-Halkbank karşılaşmasıyla sona erdi. Arhavi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 15-25, 23-25 ve 15-25'lik setlerle 0-3 konuk Halkbank kazandı. 1. etap ikinci karşılaşmaları 24 Aralık Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. İki maç sonunda puan üstünlüğü olan takım final etabında mücadele etmeye hak kazanacak.
- 23.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Halkbank avantajlı: 3-0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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