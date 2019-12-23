Haliliye zirvede bitirdi
Voleybol 1. Ligi B Grubu 11'inci haftasında Cevhertepe'yi konuk eden Haliliye Belediyespor aldığı 3-0'lık skorla ligin ilk yarısını lider olarak kapattı.
Voleybol 1. Ligi B Grubu 11'inci haftasında Cevhertepe'yi konuk eden Haliliye Belediyespor aldığı 3-0'lık skorla ligin ilk yarısını lider olarak kapattı. 25-7, 25,15, 25-7'lik setlerle rahat bir galibiyet elde eden Haliliye Belediye, puanını 28'e çıkartarak, ligin ilk yarsını zirvede kapatan ekip olmayı başardı.
- 23.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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