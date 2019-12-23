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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Haliliye zirvede bitirdi

Haliliye zirvede bitirdi

 1. Ligi B Grubu 11'inci haftasında Cevhertepe'yi konuk eden aldığı 3-0'lık skorla ligin ilk yarısını lider olarak kapattı.

1. Ligi B Grubu 11'inci haftasında Cevhertepe'yi konuk eden aldığı 3-0'lık skorla ligin ilk yarısını lider olarak kapattı. , 25,15, 25-7'lik setlerle rahat bir galibiyet elde eden Haliliye Belediye, puanını 28'e çıkartarak, ligin ilk yarsını zirvede kapatan ekip olmayı başardı.

  1. 23.12.2019
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