Hakem kursu sürüyor

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun ilk kez düzenlediği Uluslararası Aday Hakem Kursu, Ankara'da devam ediyor. 27 ülkeden 32 aday hakemin yer aldığı kursta; Türkiye'yi Koray Yılmazgil, Seçkin Yener, Caner Çıldır ve Süleyman Yalçın temsil ediyor.