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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Hakem kursu sürüyor

Hakem kursu sürüyor

'nun ilk kez düzenlediği , 'da devam ediyor.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun ilk kez düzenlediği , 'da devam ediyor. 27 ülkeden 32 yer aldığı kursta; 'yi Koray Yılmazgil, Seçkin Yener, Caner Çıldır ve Süleyman Yalçın temsil ediyor.

  1. 23.12.2019
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