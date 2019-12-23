Hakem kursu sürüyor
Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun ilk kez düzenlediği Uluslararası Aday Hakem Kursu, Ankara'da devam ediyor.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun ilk kez düzenlediği Uluslararası Aday Hakem Kursu, Ankara'da devam ediyor. 27 ülkeden 32 aday hakemin yer aldığı kursta; Türkiye'yi Koray Yılmazgil, Seçkin Yener, Caner Çıldır ve Süleyman Yalçın temsil ediyor.
- 23.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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