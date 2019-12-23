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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Başaracağız

Başaracağız

başarılı hocası, “Zor maçlara çıkacağız. Fakat bugüne kadar her zorluğun üstesinden geldik” ifadesini kullandı.

2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele edecek olan Kadın Voleybol Milli Takımı geri sayıma geçti. 7-12 Ocak tarihlerinde 'nın ev sahipliğinde zorlu maçlara çıkacak 'nin baş antrenörü , iddialı açıklamalarda bulundu. Grupta Almanya, Hırvatistan ve 'nın bulunduğunu hatırlatan Guidetti, bugüne kadar bütün zorlukların üstesinden geldiklerini dile getirdi.

SONUNA KADAR

Rakiplerin zorluğuna vurgu yapan Guidetti, "Son derece ciddi takımlarla oynayacağız. İyi bir takımız. Bunu daha önce birçok kez gösterdik. Geniş kadromuzu açıkladık. Oyuncularımızdan son derece memnunum. Zorlu rakiplere karşı daha iyi oynuyoruz. Tokyo'ya gitme hakkını elde etmek istiyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız. Daha önce olduğu gibi her zorluğun üstesinden gelerek, Tokyo biletini alan ekip olacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 23.12.2019
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