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22 Aralık 2019, Pazar
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inanıyor

Motta inanıyor

Eczacıbaşı'nın baş antrenörü , ligin daha iyi olacaklarını söyledi. bir devre geçirerek zirve ortağı olduklarını hatırlatan Motta, " olmak istiyoruz." dedi.

Eczacıbaşı'nın baş antrenörü , ligin daha iyi olacaklarını söyledi. bir devre geçirerek zirve ortağı olduklarını hatırlatan Motta, " olmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Sezon sonunda kupayı kaldırmak için çok çalışacağız. İlk yarıdan daha iyi bir performans göstermek için tüm planlarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

ARHAVİ'DE İKİ AYRILIK
Efeler Ligi ekiplerinden , 2 oyuncu ile yollarını ayırdı. İsveçli pasör çaprazı Fredric Gustavsson ve Estonyalı smaçör Andrus Raadik'in sözleşmeleleri karşılıklı olarak feshedildi. İki ismin yerine oyuncu arayışları ise hemen start aldı.

KUPADA TEK MAÇ VAR
AXA Sigorta erkekler kategorisi 1. etap karşılaşmaları, bugün oynanacak tek maçla devam edecek. 13.30'da Arhavi Voleybol ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Spor 2'den yayınlanacak. Kupa Voley 1. etabı salı, çarşamba ve perşembe günkü maçlarla sona erecek.

  1. 22.12.2019
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