İstanbul BBSK avantajı kaptı - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri İstanbul BBSK avantajı kaptı

BBSK avantajı kaptı

İstanbul BBSK avantajı kaptı

Voleybol 1. etap ilk maçında, deplasmanda 'yi 3-0 yendi.

Voleybol 1. etap ilk maçında, deplasmanda 'yi 3-0 yendi. Çekişmeli geçen ilk seti 30-28 kazanan ekibi, ikinci setten de 25-20'lik üstünlükle ayrıldı. Son seti de 25-23 alan turuncu-beyazlılar, maçtan 3-0'lık zaferle ayrıldı. Etabın ikinci maçı 24 Aralık Salı günü İstanbul'da oynanacak.

DERBİ İNEGÖL BELEDİYE'NİN
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında, derbisinde kazanan İnegöl Belediye oldu. Bursa BŞB'yi konuk eden İnegöl, ilk seti 25-19 aldı. İkinci sette durum eşitlenirken; İnegöl, 25-23 ve 25-20'lik setlerle maçı 3-1 kazandı. İkinci maç öncesinde avantaj elde eden ev sahibinde Bertuğ 19 sayıyla yıldızlaştı. Rövanş, 26 Aralık Perşembe Bursa'nın ev sahipliğinde olacak.

  1. 22.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İstanbul BBSK avantajı kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN