Bekle bizi Tokyo

2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele edecek olan Filenin Sultanlarının geniş kadrosu belli oldu. Avrupa ikincisi apoletiyle elemelerde yer alacak ve B Grubu'nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 7-12 Ocak tarihlerinde Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde mücadele edeceği elemelerin kadrosu 23 isimden oluşuyor.

İLK İKİ YARI FİNALE

Birbirinden zorlu karşılaşmalara sahne olacak grup etabında milliler ilk maçına 7 Ocak'ta Almanya karşısına çıkacak. Grupta ilk 2 sırada yer alacak takımlar, yarı finale yükselecek ve yarı finalde çapraz olarak eşleşecek. Yarı finalde galip gelen takımlar, finalde şampiyonluk için mücadele edecek. 12 Ocak 2020'de TSİ 19.30'da oynanacak finalde şampiyonluğa ulaşacak takım, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.