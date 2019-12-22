Bekle bizi Tokyo
7-12 Ocak tarihlerinde Olimpiyat Oyunları Kıta Elemeleri’nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımının 23 kişilik geniş kadrosu açıklandı.
2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele edecek olan Filenin Sultanlarının geniş kadrosu belli oldu. Avrupa ikincisi apoletiyle elemelerde yer alacak ve B Grubu'nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 7-12 Ocak tarihlerinde Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde mücadele edeceği elemelerin kadrosu 23 isimden oluşuyor.
İLK İKİ YARI FİNALE
Birbirinden zorlu karşılaşmalara sahne olacak grup etabında milliler ilk maçına 7 Ocak'ta Almanya karşısına çıkacak. Grupta ilk 2 sırada yer alacak takımlar, yarı finale yükselecek ve yarı finalde çapraz olarak eşleşecek. Yarı finalde galip gelen takımlar, finalde şampiyonluk için mücadele edecek. 12 Ocak 2020'de TSİ 19.30'da oynanacak finalde şampiyonluğa ulaşacak takım, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.
- 22.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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