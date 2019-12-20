J.Thompson F.Bahçe’de
Ligde şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe Opet, flaş bir transfere imza attı. Sarı- lacivertliler, ABD Kadın Voleybol Milli Takımı'nın pasör çarprazı Jordan Thompson'ı transfer etti. Kanarya, 22 yaşındaki yıldız voleybolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Ligde şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe Opet, flaş bir transfere imza attı. Sarı- lacivertliler, ABD Kadın Voleybol Milli Takımı'nın pasör çarprazı Jordan Thompson'ı transfer etti. Kanarya, 22 yaşındaki yıldız voleybolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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