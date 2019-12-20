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20 Aralık 2019, Cuma
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J.Thompson F.Bahçe’de

J.Thompson F.Bahçe’de

Ligde şampiyonluğu hedefleyen , flaş bir transfere imza attı. Sarı- lacivertliler, 'nın pasör çarprazı etti. Kanarya, 22 yaşındaki yıldız voleybolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Ligde şampiyonluğu hedefleyen , flaş bir transfere imza attı. Sarı- lacivertliler, 'nın pasör çarprazı etti. Kanarya, 22 yaşındaki yıldız voleybolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

  1. 20.12.2019
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