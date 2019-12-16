Zirve Aslan’ın

Efeler Ligi'nde ilk yarının flaş ekibi Galatasaray, 11. hafta maçında Arhavi Belediye'ye konuk oldu. Zorlu mücadelenin ilk setinde başabaş bir mücadele vardı. Sarı-kırmızılılar, hücumdaki etkili oyunuyla ilk seti 25-22 kazandı. Nedim Özbey'in öğrencileri ikinci sette de rakibine üstünlük kurmayı başardı. Hücumdaki etkili oyununu savunmaya da yansıtan sarı-kırmızılılar, 25-16 kazanarak durumu 2-0'a getiren taraf oldu.

ANTONOV ŞOV YAPTI

Üçüncü sette de oyundaki hakimiyetini rakibe hissettiren Galatasaray, 25- 22'lik sonuçla maçtan 3-0 galip ayrılmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekipte, 14 sayıyla oynayan Antonov, maçın en skorer ismi oldu. Aslan, bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetini alırken; devreyi zirvede kapattı. Karşılaşma sonrasında konuşan Antonov, "İyi bir mücadele ortaya koyduk. Sezon bizim için gayet iyi gidiyor. Sezon sonunda da mutlu sona ulaşan taraf olacağız" diye konuştu.