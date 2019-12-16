Zirve Aslan’ın
Efeler Ligi’nde devrenin son maçında Arhavi’ye konuk olan Cimbom, 3-0 kazandı. Sarı-kırmızılılar, 10 galibiyetle ilk yarıyı zirvede tamamladı
Efeler Ligi'nde ilk yarının flaş ekibi Galatasaray, 11. hafta maçında Arhavi Belediye'ye konuk oldu. Zorlu mücadelenin ilk setinde başabaş bir mücadele vardı. Sarı-kırmızılılar, hücumdaki etkili oyunuyla ilk seti 25-22 kazandı. Nedim Özbey'in öğrencileri ikinci sette de rakibine üstünlük kurmayı başardı. Hücumdaki etkili oyununu savunmaya da yansıtan sarı-kırmızılılar, 25-16 kazanarak durumu 2-0'a getiren taraf oldu.
ANTONOV ŞOV YAPTI
Üçüncü sette de oyundaki hakimiyetini rakibe hissettiren Galatasaray, 25- 22'lik sonuçla maçtan 3-0 galip ayrılmayı başardı. Sarı-kırmızılı ekipte, 14 sayıyla oynayan Antonov, maçın en skorer ismi oldu. Aslan, bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetini alırken; devreyi zirvede kapattı. Karşılaşma sonrasında konuşan Antonov, "İyi bir mücadele ortaya koyduk. Sezon bizim için gayet iyi gidiyor. Sezon sonunda da mutlu sona ulaşan taraf olacağız" diye konuştu.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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