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16 Aralık 2019, Pazartesi
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son nefeste

Kanarya son nefeste

'nde 11. hafta maçında , İnegöl 'ye konuk oldu. Sarı-lacivertliler, zorlandığı maçta tie-break'te güldü. İlk seti 15-25 kaybeden , 'le durumu eşitledi. İ

Efeler Ligi'nde 11. hafta maçında , İnegöl 'ye konuk oldu. Sarı-lacivertliler, zorlandığı maçta tie-break'te güldü. İlk seti 15-25 kaybeden , 'le durumu eşitledi. İnegöl, 25-14'le bir kez daha öne geçerken; F.Bahçe 25-20 kazandığı dördüncü setle maçı tie-break'e götürdü. Final setinde 15-13'lük üstünlük sağlayan F.Bahçe, devreyi 10 galibiyetle bitirdi.

TAKIMINI KUTLADI

F.Bahçe'nin baş antrenörü Mariusz Sordyl, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Zor bir galibiyet aldıklarını belirten Sordyl, "Çekişmeli bir mücadele oldu. Rakibimizin gösterdiği direnç karşısında oyuncularımın performansını kutluyorum. Devreyi iyi bir şekilde kapattık. Şampiyonluğa inanıyoruz" diye konuştu.

  1. 16.12.2019
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