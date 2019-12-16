Kanarya son nefeste
Efeler Ligi'nde 11. hafta maçında Fenerbahçe, İnegöl Belediye'ye konuk oldu. Sarı-lacivertliler, zorlandığı maçta tie-break'te güldü. İlk seti 15-25 kaybeden Kanarya, 26-24'le durumu eşitledi. İ
Efeler Ligi'nde 11. hafta maçında Fenerbahçe, İnegöl Belediye'ye konuk oldu. Sarı-lacivertliler, zorlandığı maçta tie-break'te güldü. İlk seti 15-25 kaybeden Kanarya, 26-24'le durumu eşitledi. İnegöl, 25-14'le bir kez daha öne geçerken; F.Bahçe 25-20 kazandığı dördüncü setle maçı tie-break'e götürdü. Final setinde 15-13'lük üstünlük sağlayan F.Bahçe, devreyi 10 galibiyetle bitirdi.
TAKIMINI KUTLADI
F.Bahçe'nin baş antrenörü Mariusz Sordyl, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Zor bir galibiyet aldıklarını belirten Sordyl, "Çekişmeli bir mücadele oldu. Rakibimizin gösterdiği direnç karşısında oyuncularımın performansını kutluyorum. Devreyi iyi bir şekilde kapattık. Şampiyonluğa inanıyoruz" diye konuştu.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
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Toplam 1
Yorum
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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