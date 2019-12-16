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16 Aralık 2019, Pazartesi
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evinde coştu

Halkbank evinde coştu

Voleybolda 'nin 11. haftasında , 'yi mağlup etti. Salonu'ndaki mücadeleye hızlı başlayan mavibeyazlılar, ilk seti 25-21 kazandı. Ardından maçın kontrolünü elde bırakmayan başkent ekibi, ikinci seti de 25-19 aldı. Son setten de 25-17'lik üstünlükle ayrılan başkent ekibi, 3-0'lık zaferle ligdeki 5. galibiyetini elde etti.

Voleybolda 'nin 11. haftasında , 'yi mağlup etti. Salonu'ndaki mücadeleye hızlı başlayan mavibeyazlılar, ilk seti 25-21 kazandı. Ardından maçın kontrolünü elde bırakmayan başkent ekibi, ikinci seti de 25-19 aldı. Son setten de 25-17'lik üstünlükle ayrılan başkent ekibi, 3-0'lık zaferle ligdeki 5. galibiyetini elde etti.
  1. 16.12.2019
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