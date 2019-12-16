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16 Aralık 2019, Pazartesi
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çok keyifli

Guidetti çok keyifli

Vakıfbank'ın baş antrenörü , Eczacıbaşı'nı 3-0 yendikleri maçın ardından konuştu. İlk yarıyı lider bitirmenin planları arasında olmadığını belirten Guidetti, " bir takımız. ilerisindeyiz. Bundan dolayı çok mutluyuz. en iyi sağlık ekibine sahibiz. Sakatlar konusunda harika iş çıkarttılar. tebrik ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Vakıfbank'ın baş antrenörü , Eczacıbaşı'nı 3-0 yendikleri maçın ardından konuştu. İlk yarıyı lider bitirmenin planları arasında olmadığını belirten Guidetti, " bir takımız. ilerisindeyiz. Bundan dolayı çok mutluyuz. en iyi sağlık ekibine sahibiz. Sakatlar konusunda harika iş çıkarttılar. tebrik ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.
  1. 16.12.2019
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