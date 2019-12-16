Guidetti çok keyifli
Vakıfbank'ın baş antrenörü Guidetti, Eczacıbaşı'nı 3-0 yendikleri maçın ardından konuştu. İlk yarıyı lider bitirmenin planları arasında olmadığını belirten Guidetti, "Yeni bir takımız. Beklentimin ilerisindeyiz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Dünyanın en iyi sağlık ekibine sahibiz. Sakatlar konusunda harika iş çıkarttılar. Takımımı tebrik ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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