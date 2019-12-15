Solhan’dan çifte imza

Erkekler 1. Lig ekiplerinden Solhanspor, Andaç Kapan (29) ve Ukraynalı Dmitry Babkov'u (34) renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon Hatay BŞB forması giyen Andaç, pasör çaprazı pozisyonunda görev yapıyor. Aynı bölgenin oyuncusun olan Babkov ise son olarak Slovenya'nın Calcit Kamnik takımında forma giymişti.