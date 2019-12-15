Solhan’dan çifte imza
Erkekler 1. Lig ekiplerinden Solhanspor, Andaç Kapan (29) ve Ukraynalı Dmitry Babkov'u (34) renklerine bağladı.
Erkekler 1. Lig ekiplerinden Solhanspor, Andaç Kapan (29) ve Ukraynalı Dmitry Babkov'u (34) renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon Hatay BŞB forması giyen Andaç, pasör çaprazı pozisyonunda görev yapıyor. Aynı bölgenin oyuncusun olan Babkov ise son olarak Slovenya'nın Calcit Kamnik takımında forma giymişti.
- 15.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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