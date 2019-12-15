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15 Aralık 2019, Pazar
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Solhan’dan çifte imza

Solhan’dan çifte imza

Erkekler 1. Lig ekiplerinden Solhanspor, (29) ve 'u (34) renklerine bağladı.

Erkekler 1. Lig ekiplerinden Solhanspor, (29) ve 'u (34) renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon Hatay BŞB forması giyen Andaç, pasör çaprazı pozisyonunda görev yapıyor. Aynı bölgenin oyuncusun olan Babkov ise son olarak Slovenya'nın Calcit Kamnik takımında forma giymişti.

  1. 15.12.2019
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