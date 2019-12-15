Milano’dan Okolic hamlesi

İtalya 1. Lig'in ekibi Powervolley Milano, Sırp orta oyuncu Aleksandar Okolic ile sözleşme imzaladı. Kariyerine Bosna'da başlayan 26 yaşındaki oyuncu, ülkesinde Kızılyıldız forması giydi. Ardından Almanya'da Berlin ve son olarak Yunanistan'da Paok'ta görev yapan Okolic, sezonun geri kalanında Çizme'de boy gösterecek.