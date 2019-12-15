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15 Aralık 2019, Pazar
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Milano’dan hamlesi

Milano’dan Okolic hamlesi

 1. Lig'in ekibi Powervolley Milano, Sırp orta oyuncu Aleksandar ile sözleşme imzaladı. Kariyerine Bosna'da başlayan 26 yaşındaki oyuncu, ülkesinde Kızılyıldız forması giydi.

1. Lig'in ekibi Powervolley Milano, Sırp orta oyuncu Aleksandar ile sözleşme imzaladı. Kariyerine Bosna'da başlayan 26 yaşındaki oyuncu, ülkesinde Kızılyıldız forması giydi. Ardından 'da ve son olarak 'da Paok'ta görev yapan Okolic, sezonun geri kalanında Çizme'de boy gösterecek.

  1. 15.12.2019
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