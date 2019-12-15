Milano’dan Okolic hamlesi
İtalya 1. Lig'in ekibi Powervolley Milano, Sırp orta oyuncu Aleksandar Okolic ile sözleşme imzaladı. Kariyerine Bosna'da başlayan 26 yaşındaki oyuncu, ülkesinde Kızılyıldız forması giydi.
İtalya 1. Lig'in ekibi Powervolley Milano, Sırp orta oyuncu Aleksandar Okolic ile sözleşme imzaladı. Kariyerine Bosna'da başlayan 26 yaşındaki oyuncu, ülkesinde Kızılyıldız forması giydi. Ardından Almanya'da Berlin ve son olarak Yunanistan'da Paok'ta görev yapan Okolic, sezonun geri kalanında Çizme'de boy gösterecek.
- 15.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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