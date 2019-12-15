Aslan’ın yeni hedefi Arhavi
CEV Cup’ta Liberec’i 3-1’le geçen G.Saray, gözünü lige çevirdi. Cimbom, bugün Arhavi deplasmanına çıkacak.
Hafta içinde Cev Cup 16'lı finaller ilk maçında Slovan Liberec'i 3-1 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta, bugün lige dönüş yapıyor. Saat 17.00'de Arhavi'ye konuk olacak sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Selçuk Keskin, zor bir maçın kendilerini beklediğini vurguladı. İlk yarının son maçı olduğunu hatırlatan Selçuk, "Galibiyetle dönüp Avrupa'ya odaklanmak istiyoruz. Ardından araya gireceğiz. İkinci yarıda bütün sakatların iyileştiği yepyeni bir G.Saray sahada olacak. Hayalini kurduğumuz yerlerde olmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
- 15.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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