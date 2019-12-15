Aslan’ın yeni hedefi Arhavi

Hafta içinde Cev Cup 16'lı finaller ilk maçında Slovan Liberec'i 3-1 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta, bugün lige dönüş yapıyor. Saat 17.00'de Arhavi'ye konuk olacak sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Selçuk Keskin, zor bir maçın kendilerini beklediğini vurguladı. İlk yarının son maçı olduğunu hatırlatan Selçuk, "Galibiyetle dönüp Avrupa'ya odaklanmak istiyoruz. Ardından araya gireceğiz. İkinci yarıda bütün sakatların iyileştiği yepyeni bir G.Saray sahada olacak. Hayalini kurduğumuz yerlerde olmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.