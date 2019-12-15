Aslan’ın yeni hedefi Arhavi - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Aslan’ın yeni hedefi Arhavi

Aslan’ın yeni hedefi

Aslan’ın yeni hedefi Arhavi

CEV Cup’ta Liberec’i ’le geçen G.Saray, gözünü lige çevirdi. Cimbom, bugün deplasmanına çıkacak.

Hafta içinde Cev Cup 16'lı finaller ilk maçında Slovan Liberec'i mağlup eden HDI , bugün lige dönüş yapıyor. Saat 17.00'de 'ye konuk olacak sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Keskin, zor bir maçın kendilerini beklediğini vurguladı. İlk yarının son maçı olduğunu hatırlatan Selçuk, "Galibiyetle dönüp Avrupa'ya odaklanmak istiyoruz. Ardından araya gireceğiz. İkinci yarıda bütün sakatların iyileştiği yepyeni bir G.Saray sahada olacak. Hayalini kurduğumuz yerlerde olmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

  1. 15.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aslan’ın yeni hedefi Arhavi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN