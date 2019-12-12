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12 Aralık 2019, Perşembe
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Filede 3’te 3

Filede 3’te 3

Voleybolda 'nde , deplasmanda Polonya'nın takımına mağlup oldu.

Voleybolda 'nde , deplasmanda Polonya'nın takımına mağlup oldu. CEV Kupası 16'lı final turunda mücadele eden ekiplerimizden HDI , Çekya ekibi Dukla Liberec'i 3-1 mağlup etti. Arkas ise D. Bükreş'i 3-0 yendi. Voleybolda bugün: 16.00 Yeşilyurt-Karayolları, Aydın BB-PTT, 21.00 Ferizaj-S.Toto, 22.30 Trentino-F.Bahçe.
  1. 12.12.2019
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