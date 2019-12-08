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08 Aralık 2019, Pazar
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, 'a set vermedi

THY, Beşiktaş'a set vermedi

Voleybolda 1. etap ilk maçında , 'na yenildi. Diğer sonuçlar: Karayolları-Yeşilyurt: 3-0, : 3-1, Beylikdüzü-Nilüfer: 0-3.

Voleybolda 1. etap ilk maçında , 'na yenildi. Diğer sonuçlar: Karayolları-Yeşilyurt: 3-0, : 3-1, Beylikdüzü-Nilüfer: 0-3.

  1. 8.12.2019
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