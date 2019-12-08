Haydi Eczacıbaşı
Çin'de devam eden 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda dün Eczacıbaşı Vitra fırtınası vardı. Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Novara’yı mağlup edip, adını finale yazdıran ekibimiz, bugün kupa için Imoco ile karşılaşacak.
Yarı final maçında Igor Gorgonzola Novara ile karşılaşacak turuncubeyazlılar, salondan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu organizasyonda 3. kez adını finale yazdıran temsilcimiz, bugün kupa için sahaya çıkacak. Eczacıbaşı'nın Imoco Volley Conegliano ile oynayacağı final karşılaşması saat 15.00'te başlayacak. Bu arada Boskovic 31 sayıyla Eczacıbaşı'nı finale taşıyan isimlerin başında yer alırken, Beyza Arıcı karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi.
- 8.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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