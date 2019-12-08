Haydi Eczacıbaşı

Yarı final maçında Igor Gorgonzola Novara ile karşılaşacak turuncubeyazlılar, salondan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu organizasyonda 3. kez adını finale yazdıran temsilcimiz, bugün kupa için sahaya çıkacak. Eczacıbaşı'nın Imoco Volley Conegliano ile oynayacağı final karşılaşması saat 15.00'te başlayacak. Bu arada Boskovic 31 sayıyla Eczacıbaşı'nı finale taşıyan isimlerin başında yer alırken, Beyza Arıcı karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi.