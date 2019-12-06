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06 Aralık 2019, Cuma
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Voleybolda haftanın programı

Voleybolda haftanın programı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 10. hafta maçları oynanacak. Haftanın açılış karşılaşması bugün saat 18:30'da - mücadelesi ile başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:

BUGÜN:

18.30 - (Ali Yücel)

YARIN:

19.00 Ziraat Bankası-Spor Toto ()

8 ARALIK PAZAR:

14.00 Sigorta-Arhavi Voleybol ()

18.30 HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

19.00 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)

9 ARALIK PAZARTESİ:

19.00 Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor ()

  1. 06.12.2019
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