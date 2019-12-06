Voleybolda haftanın programı
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 10. hafta maçları oynanacak. Haftanın açılış karşılaşması bugün saat 18:30'da Tokat Belediye Plevne - İnegöl Belediyespor mücadelesi ile başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:
BUGÜN:
18.30 Tokat Belediye Plevne-İnegöl Belediyespor (Ali Yücel)
YARIN:
19.00 Ziraat Bankası-Spor Toto (TVF Başkent)
8 ARALIK PAZAR:
14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Arhavi Voleybol (Burhan Felek)
18.30 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)
19.00 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)
9 ARALIK PAZARTESİ:
19.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Sorgun Belediyespor (Cengiz Göllü)
- 06.12.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal Daha evvel videolarına tesadüfen bakmıştım.Bildiğin merkez santrafor. Ligimizde tozu dumana katar
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GSGS TAKIM FORVETSIZ SE KIMSE KALEYE SUT ÇEKMEYECEK MI.BAŞKA KIMSE GOL ATAMAZ MI.TOPLARA O KADAR ISTEKSIZ VURUYORUZKI SANKI GOL BEN ATAMAM GIBILR
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Hem destek hem tepki
Toplam 4
Yorum
GOL ATMAK FORVET DEĞİLSEN BİLE BASIT SUTLARI DA BAZI GOL VURUŞLARINI DA YAPABILMEN LAZIM.ENRE TAŞDMIR ONU KACIRDIĞINI ATMASI ICIN GOLCU MU OLMASI LAZM
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