Sonunu getiremedi
2019 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu 2. maçında VakıfBank, İtalyan Igor Gorgonzola takımına 3-2 yenildi. İlk iki seti 25-21 ve 25-22 sonuçlarla kaybeden temsilcimiz, diğer iki seti 25-27 ve 24-26 ile kazanarak durumu eşitledi. Sarı-siyahlılar 2-2'yi yakalasa da altın sete giden maçı koparamadı ve 15-12 ile kaybederek mağlup oldu. VakıfBank, bugün son maçta 15.00'te Çin ekibi Tianjin Bohai Bank ile karşılaşacak.
- 6.12.2019
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin bu yönetim yıllardır şmpyluğa ve uefaya dosya sunduk diye uyutup duruyor kulübe ne bir gelir kapısı açıldı ne genç oyuncu var ne geleceği
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
austin tuzla maçından sonra anladıkki genç umut vaadedende yok kulupte ne altta var ne üstte hiçbir yatırım yok bu yönetim çözülmeye başladı
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Jorge Baravelle Mustafa Cengiz'i yalanladı: Falcao ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...
Toplam 5
Yorum
Aslan Bu satten sonra messi de gelse ronaldo da gelse boooş
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