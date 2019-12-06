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06 Aralık 2019, Cuma
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Sonunu getiremedi

Sonunu getiremedi

2019 B Grubu 2. maçında , takımına 3-2 yenildi. İlk iki seti 25-21 ve 25-22 sonuçlarla kaybeden temsilcimiz, diğer iki seti 25-27 ve 24-26 ile kazanarak durumu eşitledi. Sarı-siyahlılar 2-2'yi yakalasa da altın sete giden maçı koparamadı ve 15-12 ile kaybederek mağlup oldu. VakıfBank, bugün 15.00'te ekibi ile karşılaşacak.

2019 B Grubu 2. maçında , takımına 3-2 yenildi. İlk iki seti 25-21 ve 25-22 sonuçlarla kaybeden temsilcimiz, diğer iki seti 25-27 ve 24-26 ile kazanarak durumu eşitledi. Sarı-siyahlılar 2-2'yi yakalasa da altın sete giden maçı koparamadı ve 15-12 ile kaybederek mağlup oldu. VakıfBank, bugün 15.00'te ekibi ile karşılaşacak.
  1. 6.12.2019
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