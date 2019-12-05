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05 Aralık 2019, Perşembe
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'nin Avrupa sınavı

Fenerbahçe'nin Avrupa sınavı

  , CEV 'ne startı veriyor. A Grubu'nda yer alan sarı-lacivertliler ilk maçında bu akşam Çekya ekibi Jihostroj'u konuk edecek. 'nunda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

, CEV 'ne startı veriyor. A Grubu'nda yer alan sarı-lacivertliler ilk maçında bu akşam Çekya ekibi Jihostroj'u konuk edecek. 'nunda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

  1. 5.12.2019
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