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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Vakıfbank Praia'ya geçit vermedi

Vakıfbank Praia'ya geçit vermedi

Vakıfbank, B Grubu'ndaki ilk maçında 'nın ekibini; 27- 25, ve 25-20'lik setlerle mağlup etti. Sarı- siyahlılar, ikinci maçında yarın 12.00'de ile karşılaşacak. 'taki temsilcimiz ise evinde Palmas'ı 3-0'la geçti.

Vakıfbank, B Grubu'ndaki ilk maçında 'nın ekibini; 27- 25, ve 25-20'lik setlerle mağlup etti. Sarı- siyahlılar, ikinci maçında yarın 12.00'de ile karşılaşacak. 'taki temsilcimiz ise evinde Palmas'ı 3-0'la geçti.

  1. 4.12.2019
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