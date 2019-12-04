MAÇ SONUCU Azoty Chemik 3 - 1 Galatasaray HDI Sigorta
CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Polonya temsilcisi Azoty Chemik'e 3-1 mağlup oldu.
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Azoty Chemik'e 3-1 yenildi.
Szczecin kentindeki Netto Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayamayan sarı-kırmızılı takım, ilk seti 25-20'lik skorla kaybetti ve 1-0 geri düştü. İkinci sette oyuna ağırlık koyarak yakaladığı üstünlüğü koruyan Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-17 alarak 1-1 beraberliği sağladı.
Müsabakanın üçüncü setinde rakibinin farkı açmasına engel olamayan Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-19 kaybederek yeniden geri düştü: 2-1.
Çekişmeli geçen dördüncü seti 27-25 kaybeden Galatasaray, mücadeleden 3-1 yenik ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
- 04.12.2019
-
Trabzonspor aşkı evde 'müze' kurdurdu
Toplam 1
Yorum
Yaşar KALEMCİ Kanına işlemiş. Tüm Trabzonspor taraftarları Sedat YEŞİLYURT'a bu konuda yardımcı olmalı. Varsa ellerinde forma kendine ulaştırsınlar.
-
Porto'da Vincent Aboubakar şoku!
Toplam 1
Yorum
KaraKartal Abouabakar
-
UEFA'dan Türkiye paylaşımı!
Toplam 1
Yorum
Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
MAÇ SONUCU Azoty Chemik 3 - 1 Galatasaray HDI Sigorta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.