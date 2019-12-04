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04 Aralık 2019, Çarşamba
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MAÇ SONUCU 3 - 1

MAÇ SONUCU Azoty Chemik 3 - 1 Galatasaray HDI Sigorta

16'lı final turu ilk maçında Takımı, deplasmanda Polonya temsilcisi 'e 3-1 mağlup oldu.

Takımı, 16'lı final turu ilk maçında deplasmanda Polonya temsilcisi 'e 3-1 yenildi.

Szczecin kentindeki Netto Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayamayan sarı-kırmızılı takım, ilk seti 25-20'lik skorla kaybetti ve 1-0 geri düştü. İkinci sette oyuna ağırlık koyarak yakaladığı üstünlüğü koruyan Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-17 alarak 1-1 beraberliği sağladı.

Müsabakanın üçüncü setinde rakibinin farkı açmasına engel olamayan Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-19 kaybederek yeniden geri düştü: 2-1.

Çekişmeli geçen dördüncü seti 27-25 kaybeden Galatasaray, mücadeleden 3-1 yenik ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

  1. 04.12.2019
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