Imoco Volley Conegliano - Eczacıbaşı VitrA: 3-1 - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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- : 3-1

Imoco Volley Conegliano - Eczacıbaşı VitrA: 3-1

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu birinci maçında ile oynayan , sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede Yasemin Güveli'nin sayılarıyla ritim bulan , iyi bir defans performans sergilemesine rağmen heyecan dolu ilk seti 25-20 kaybetti.

Turuncu beyazlılar, ikinci sette kaptan Yeon Koung Kim'in hücumlarıyla teknik molaya 16-12 önde girse de, seti 25-22 kaybetti.
Üçüncü sette Tijana Boskovic'in hücumları ve servisleriyle teknik molaya 16-14 önde giren Eczacıbaşı VitrA ekibi, oyunda kontrolü ele geçirerek seti 25-22 kazandı.

Maçta dengeleri tekrar ele geçiren İtalyan ekip, dördüncü seti 25-21 kazanarak maçı 3-1 sonlandırdı. Turuncu beyazlılar, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 12:00'de Itambe Minas ile karşılaşacak.

Salon: Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi
Hakemler: Sumie Myoi, Ziling Wang
Imoco Volley Conegliano: De Kruijf, Wolosz, Sylla, Folie, Egonu, Hill, De Gennaro (L), Botezat, Geerties.
Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Natalia, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Yasemin, Simge (L), Hande, Gamze.
Setler: 3-1 (25-20, 25-22, 22-25, 25-21)
Süre: 114 dakika (24, 26, 35, 29)

  1. 03.12.2019
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