Imoco Volley Conegliano - Eczacıbaşı VitrA: 3-1

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede Yasemin Güveli'nin sayılarıyla ritim bulan Eczacıbaşı VitrA, iyi bir defans performans sergilemesine rağmen heyecan dolu ilk seti 25-20 kaybetti.

Turuncu beyazlılar, ikinci sette kaptan Yeon Koung Kim'in hücumlarıyla teknik molaya 16-12 önde girse de, seti 25-22 kaybetti.

Üçüncü sette Tijana Boskovic'in hücumları ve servisleriyle teknik molaya 16-14 önde giren Eczacıbaşı VitrA ekibi, oyunda kontrolü ele geçirerek seti 25-22 kazandı.

Maçta dengeleri tekrar ele geçiren İtalyan ekip, dördüncü seti 25-21 kazanarak maçı 3-1 sonlandırdı. Turuncu beyazlılar, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 12:00'de Itambe Minas ile karşılaşacak.

Salon: Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi

Hakemler: Sumie Myoi, Ziling Wang

Imoco Volley Conegliano: De Kruijf, Wolosz, Sylla, Folie, Egonu, Hill, De Gennaro (L), Botezat, Geerties.

Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Natalia, Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Yasemin, Simge (L), Hande, Gamze.

Setler: 3-1 (25-20, 25-22, 22-25, 25-21)

Süre: 114 dakika (24, 26, 35, 29)