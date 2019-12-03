Galatasaray HDI Sigorta Polonya deplasmanında - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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Polonya deplasmanında

Galatasaray HDI Sigorta Polonya deplasmanında

Kadın Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın Polonya'nın Azoty Chemik ekibine konuk olacak. Szczecin kentindeki Netto Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Müsabakanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Burhan Felek Salonu'nda oynanacak.

  1. 03.12.2019
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