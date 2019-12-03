Galatasaray HDI Sigorta Polonya deplasmanında
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın Polonya'nın Azoty Chemik ekibine konuk olacak. Szczecin kentindeki Netto Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
Müsabakanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
- 03.12.2019
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
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vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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Pınar Karşıyaka 68-57 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU
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kaan neymiş basketbol diye yazılırmış karşıyaka diye okunurmuş bilmeyenlere duyurulur
Galatasaray HDI Sigorta Polonya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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