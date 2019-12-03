Arkas Ziraat’i geçti
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. haftanın son maçında Arkas Spor, Ziraat Bankası'nı 3-0 mağlup etti. İzmir'de oynanan mücadelede Arkas, rakibini 25-21, 25-16, 25-19'lik setlerle mağlup etti.
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. haftanın son maçında Arkas Spor, Ziraat Bankası'nı 3-0 mağlup etti. İzmir'de oynanan mücadelede Arkas, rakibini 25-21, 25-16, 25-19'lik setlerle mağlup etti.
- 3.12.2019
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
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Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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Pınar Karşıyaka 68-57 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
kaan neymiş basketbol diye yazılırmış karşıyaka diye okunurmuş bilmeyenlere duyurulur
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