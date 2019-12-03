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03 Aralık 2019, Salı
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Arkas Ziraat’i geçti

Arkas Ziraat’i geçti

Voleybolda Sigorta Efeler Ligi'nde 9. haftanın , Ziraat 'nı 3-0 mağlup etti. İzmir'de oynanan mücadelede Arkas, rakibini 25-21, 25-16, 25-19'lik setlerle mağlup etti.

Voleybolda Sigorta Efeler Ligi'nde 9. haftanın , Ziraat 'nı 3-0 mağlup etti. İzmir'de oynanan mücadelede Arkas, rakibini 25-21, 25-16, 25-19'lik setlerle mağlup etti.

  1. 3.12.2019
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